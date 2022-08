Mihajlovic su Arnautovic: “Spero che rimanga, ma spetta alla società decidere”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, soffermandosi anche su Marko Arnautovic, giocatore entrato che ha attirato su di so: “Io e Marko ci parliamo spesso, abbiamo un rapporto particolare caratterizzato da rispetto reciproco. Non so se rimane o va via, non spetta a me decidere ma alla società, spero che rimanga perchè non è facile sostituirlo ma se andrà via sarò contento per lui. Sono sicuro che si comporterà sempre con grande rispetto”.

Foto: Mihajlovic Twitter