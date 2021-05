Mihajlovic: “Sono uno zingaro di natura, in Italia mi trovo bene ovunque”

A Bologna si sta bene?

“Ma in Italia in generale si sta bene. Se sto a Roma, a Milano, a Bologna o a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura, mi trovo bene da tutte le parti, specialmente in Italia che è un paese bellissimo. Mi piace mangiare bene, la moda e le macchine e in Italia è impossibile non trovarsi bene”.