Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo di misura ottenuto al Picco contro lo Spezia: “Sono contento, ma potevamo fare meglio. Sono contento a metà, oggi era importante vincere la partita e non subire gol. Abbiamo creato diverse occasioni, non siamo stati spietati come volevo io”.

Foto: Twitter Bologna