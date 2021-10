Mihajlovic: “Siamo forti. Abbiamo avuto due chance per andare in vantaggio in nove contro undici”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko contro il Milan:

Quanto è arrabbiato dopo una partita così?

“Arrabbiato no, dispiaciuto sì. Ho già detto che non voglio più parlare degli arbitri, la partita si è messa così e la mia squadra ha avuto la forza di pareggiare con un uomo in meno e due gol di svantaggio. Abbiamo avuto due chance con Arnautovic e Theate per andare in vantaggio in nove contro undici.

Loro hanno creato poco, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte”.

Gara che lascia tanta consapevolezza al Bologna.

“Stasera abbiamo perso punti ma per il resto abbiamo vinto tutto. I miei ragazzi devono essere orgogliosi della partita fatta”.

Foto: Twitter Bologna