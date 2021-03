Mihajlovic: “Se andiamo a Crotone convinti di vincere, la perdiamo. Occhio a Simy, per loro vale Lukaku”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro il Crotone. Queste le parole del tecnico serbo: “Il nostro primo obiettivo è la salvezza; solo dopo guarderemo oltre. A me il risultato non interessa, interessa la prestazione e poi il risultato. Abbiamo la nostra identità e i nostri principi, ma vanno accompagnati da un atteggiamento mentale alto. Se non abbiamo questo atteggiamento sappiamo ciò che succede”.

Sul Crotone: “Sono nella stessa situazione nostra di due anni fa, se andiamo lì sicuri di vincerla la perdiamo. E poi ora con Cosmi sarà una battaglia, noi dobbiamo farci trovare pronti per quello. Il Crotone ha una squadra che gioca bene, ha giocatori che possono metterci in difficoltà e un attaccante che ha fatto 12 gol, ovvero Simy. Fare 12 gol in una squadra che ha 15 punti vuol dire avere la stessa importanza che ha Lukaku nell’Inter. Non li possiamo sottovalutare, è una squadra di tutto rispetto“.

Sul futuro: “Non lo so. E’ una domanda che dovete fare alla società, io alleno i giocatori che la società mette a disposizione. Cerco di farli crescere, il lavoro mio è fatto così e per questo è molto stimolante. Penso alla partita di domani e a tutte le altre che rimangono”.

Su Svanberg: “Ha ottime qualità e dopo tre anni è iniziato a sbocciare, ma ci sono voluti tre anni. Spero che adesso possa migliorare sempre di più. Tre anni fa si vedeva che aveva qualità, ma non c’era continuità. E’ un processo che ha bisogno di tempo: alcuni crescono prima, altri dopo, altri mai, ma dipende da loro. Sono contento per quello che sta facendo”.

