Mihajlovic, ritorno in panchina amaro contro il “suo” Milan. Ma il Dall’Ara lo osanna

Mihajlovic è tornato in panchina. I medici avevano suggerito un po’ di prudenza in più, ma Sinisa a stare lontano dal campo non ce la fa e li ha convinti: a 40 giorni dal trapianto di midollo, fatto per cercare di sconfiggere la leucemia che ha scoperto di avere la scorsa estate, il tecnico serbo è tornato in panchina per guidare il suo Bologna nella sfida casalinga contro il Milan, il “suo” Milan. Una sfida speciale che Sinisa non voleva assolutamente perdersi. L’ultima volta che Mihajlovic aveva potuto vedere la sua squadra dal vivo era stato in ottobre, a Torino contro la Juventus. Il tecnico rossoblù, accolto da un’incredibile ovazione dello stadio al suo ingresso, ha così riassaporato le sensazioni del campo: grinta, gioia, rabbia, emozioni a non finire. Un ritorno, però, che lascia l’amaro in bocca: il Milan ha sbancato il Dall’Ara 3-2 grazie ai gol di Piatek, Hernandez e Bonaventura. Per Sinisa non sono arrivati i 3 punti, ma una vittoria c’è comunque stata…

Foto: Twitter ufficiale Bologna