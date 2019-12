Mihajlovic risponde a Provenza: “Grazie per aver dato voce al mio messaggio in Parlamento”

Sinisa Mihajlovic, con una commovente lettera, ha ringraziato personalmente il deputato del M5S, Nicola Provenza, che qualche giorno fa aveva pronunciato un discorso alla Camera con protagonista la storia dell’allenatore serbo. Il politico ha pubblicato su Facebook il testo scritto dal mister del Bologna: “Onorevole Provenza, le scrivo questa lettera per esprimere la mia gratitudine per l’assegnazione del premio “Vincenzo Cosco”. Per me è un momento particolare e questo periodo di feste lo sto passando finalmente insieme alla mia famiglia. Proprio per questo motivo purtroppo non potrò essere presente alla consegna del premio. Ringrazio l’associazione Overtime per questo prestigioso riconoscimento e colgo l’occasione per ringraziarla ulteriormente per l’intervento fatto in Parlamento e per aver dato voce al mio messaggio in una sede così importante“.



Foto: Twitter Bologna