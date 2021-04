Mihajlovic: “Rigore ed espulsione, partita falsata”

Intervenuto a Sky dopo la sconfitta contro l’Atalanta, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della partita polemizzando anche per alcune decisioni arbitrali: “L’Atalanta ha vinto con merito, ma l’arbitro ha falsato la partita. Espulsione, rigore… Succede sempre a noi, spero sia l’ultima volta. Nel primo tempo dovevamo stare avanti 2-0. Anche a Crotone ci hanno dato un rigore contro, quando abbiamo parlato con Rocchi ci ha dato un’altra versione. Siamo in emergenza dietro, ci mancano gli esterni titolari che ci danno più garanzie. I ragazzi hanno comunque fatto bene, pur cambiando modulo all’ultimo per via di qualche infortunio dell’ultim’ora. Peccato perché abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio. Mi dispiace, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Come diceva Boskov, meglio perdere una volta 5-0 che tante volte 1-0″.

Sul mercato: “Il presidente mi ha detto che è impossibile rinforzare la squadra con i giocatori che gli ho chiesto. Per forza di cosa, dovremo vendere. Vedremo chi riusciremo a vendere. Io spero non ci sia nessuno che voglia comprare da noi. Abbiamo tanti giovani forti. Ma di questo ne parleremo, ora pensiamo a salvarci. Saputo è ambizioso, l’obiettivo è migliorare la squadra. Bisognerà capire se sarà possibile”.

Foto: Twitter Bologna