Mihajlovic, nelle prossime ore la decisione per Venezia

Sinisa Mihajlovic non ha alcuna intenzione di fermarsi, e intende ripartire dopo i giorni in ospedale. Il tecnico però secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non è certo se sarà presente al Penzo di Venezia, la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. Mihajlovic però potrà tenere la consueta conferenza stampa della vigilia con i giornalisti.

FOTO: mihajlovic-twitter-bologna