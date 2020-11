Mihajlovic: “Oggi cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, prima davo tutto per scontato”

Oggi esce il libro di Sinisa Mihajlovic, intitolato “La partita della vita”, disponibile in libreria e in edicola, in previsione a questo evento il tecnico del Bologna ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera:

“Ammalarsi non è una colpa, succede e basta. La verità è che non sono un eroe e neppure Superman, parlavo così perché avevo paura. Chi non ce la fa, non è un perdente, non è una sconfitta, è una maledetta malattia.

Adesso mi godo ogni momento, prima non lo facevo e davo tutto per scontato. La malattia mi ha reso un uomo migliore.

Chi è oggi Mihajlovic? “Un uomo che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Gli applausi e l’affetto mi hanno aiutato molto. Ma ora basta, non vedo l’ora di tornare a essere uno zingaro di m….”.