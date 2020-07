Mihajlovic: “Nonostante la malattia e tutto il resto la squadra ha fatto un salto di qualità”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole: “Devo dire che comunque nonostante tutto quello che abbiamo passato fra la mia malattia, il lockdown e tutto il resto la squadra ha fatto un salto di qualità. Ci siamo salvati con largo anticipo rimanendo nella parte sinistra della classifica. Vogliamo continuare a crescere e fare meglio.In negativo c’è il rendimento interno, con quattro vittorie e basta. Dobbiamo trovare continuità lavorando sulla testa dei giocatori. Solo con le prestazioni possono arrivare i risultati. Lecce? Non dobbiamo certo pensare che vinceremo perché siamo più forti. Sarà decisivo l’atteggiamento. Anche perché è dal 1° febbraio che non vinciamo in casa. Magari senza incassare gol”.

FOTO: Twitter ufficiale Bologna