Mihajlovic: “Non potevamo sbagliare ancora dopo la figuraccia in Coppa Italia”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana: “Sapevamo che non potevamo sbagliare questa partita dopo la figuraccia in Coppa Italia. Non conta pensare di essere più forti. I ragazzi hanno messo tutto, siamo andati due volte in svantaggio ma abbiamo avuto la pazienza e la voglia di vincere. Loro si difendevano bene, poi ci sono state le due espulsioni e il rigore, ma non voglio commentare queste situazioni: siamo l’unica squadra a subire un rigore marcando a zona. Soriano non può saltare a braccia unite, l’ho detto anche all’arbitro. La prima ammonizione di Schouten non c’era, ma al di là di questo i ragazzi sono stati bravi. Anche in difficoltà hanno avuto la giusta fiducia”.

Foto: Twitter Bologna