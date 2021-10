Mihajlovic: “Non parlo più degli arbitri. Ibra? Poteva anche non segnare”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko contro il Milan:

“Mi sono promesso di non parlare più degli arbitri: la mia squadra ha pareggiato la partita con l’uomo in meno, poi in nove contro undici c’è stata anche un’occasione per andare in vantaggio. In undici siamo stati superiori al Milan, loro hanno creato poco: i miei ragazzi devono essere orgogliosi per quanto fatto, hanno dimostrato di essere forti”.

Come hai visto Ibrahimovic?

“Bene, ma poteva anche non segnare il quarto gol. I miei difensori lo hanno tenuto bene, a parte il gol non ha fatto molto altro. Io e Ibrahimovic non ci siamo parlati, sono andato subito negli spogliatoi”.