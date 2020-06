Mihajlovic: “Mi sento più forte di prima, il peggio dovrebbe essere passato”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha raccontato ancora una volta la sua lotta alla leucemia come testimonial dell’AIL: “Sto molto bene, mi sento più forte di prima, ormai sono a quasi sette mesi dal trapianto, il peggio dovrebbe essere passato, poi ci vuole un anno affinché si possa tornare alla normalità, anche se dipende da persona a persona. Oggi faccio 10 km di corsa, alzo i pesi. Uno deve fare quello che si sente: ci sono stati momenti in cui mi sentivo stanco, bisogna cercare di non fare errori ma solo quello che ti senti”, le dichiarazioni di Mihajlovic alla conferenza del Dall’Ara.

Foto: Twitter ufficiale Bologna