Mihajlovic: “Mi è piaciuto come abbiamo giocato. Stiamo crescendo partita dopo partita”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Mi è piaciuto come abbiamo giocato. Noi arriviamo da una vittoria, avevamo 15 punti, erano situazioni opposte a loro. La cosa che dovevamo fare era rimanere lucidi facendo la nostra gara, i ragazzi l’hanno interpretata bene. L’unica pecca era non averla chiusa sull’1-0 e sul 2-1 perchè la reazione loro c’è stata ma noi l’abbiamo gestita bene. Ora abbiamo 18 punti, c’è la sosta, continuiamo ad allenarci con entusiasmo e serenità pensando partita per partita. Stiamo crescendo partita dopo partita poi vincendo acquisti autostima. L’atteggiamento è stato giusto, abbiamo creato diverse occasioni, qualche volta è stato bravo il portiere e qualche volta siamo stati meno bravi noi”.

FOTO: Twitter Bologna