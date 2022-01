Mihajlovic: “L’ultimo allenamento al completo lo abbiamo fatto il 15 dicembre. La sosta arriva al momento giusto”

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa dell’Hellas: “Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Abbiamo 10 assenze, tra gli 11 titolari avevamo giocatori al 50%. Non posso dire nulla ai ragazzi, hanno lottato e combattuto. Ai punti avrebbe vinto il Verona ma è un peccato perdere, come a Cagliari, nel finale. Stiamo calmi, la sosta arriva al momento giusto. L’ultimo allenamento al completo lo abbiamo fatto al 15 dicembre, quando è così a lungo andare le partite si perdono. Io non guarderei le ultime tre partite fatte. Queste erano condizionate dalla situazione covid. Sono convinto che a Cagliari, al completo, non avremo mai perso. Quando al Bologna mancano 10 giocatori diventa quasi impossibile. Il campionato è ancora lungo, per fortuna abbiamo 27 punti e ora proviamo a recuperare calciatori e condizione nella sosta. Sono convinto che ci tireremo fuori dai problemi. Quando abbiamo avuto tutti a disposizione abbiamo fatto ottime cose”.

FOTO: Twitter Bologna