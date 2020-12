Mihajlovic: “L’obiettivo è la salvezza, poi si vedrà. A Milano messaggio sbagliato, ho chiesto scusa alla squadra”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Questi passaggi più significativi: “Domani non abbiamo l’imbarazzo della scelta davanti. Vignato si sta allenando bene, domani partirà dall’inizio perché Sansone è ancora fuori. La difesa a tre? Contro l’Inter non potevo lasciare 50 metri di spazio di campo a Lukaku e Lautaro Martinez, con Tomiyasu e Danilo, perché gli attaccanti nerazzurri sono più forti e più veloci, quindi ho preferito mettere un difensore in più. Poi, cominciando con il 4-2-3-1 non avrei avuto cambi. È stata colpa mia, il messaggio è stato recepito male, si è pensato che io volessi andare a Milano per difendermi e non per vincere, ma non era così. Ho chiesto scusa anche alla squadra per questo”. Sulle parole del presidente Saputo (“i progetti non cambiano”, “nessun extra budget per il mercato di gennaio” e l’obiettivo di finire tra le prime 10) questo il commento del tecnico rossoblù: “Sono pienamente d’accordo a metà con quello che dice il presidente, perché il nostro obiettivo era sì migliorare la stagione scorsa, ma col Covid gli investimenti sono stati bloccati. Perciò abbiamo deciso di investire sui giovani nei ruoli che ci mancavano e fare la squadra più giovane d’Italia. Ora cerchiamo di salvarci, poi se tutto andrà bene dopo aver raggiunto la salvezza cercheremo di andare a prendere quei 52 punti. Dobbiamo stare attenti e concentrati, per questo dico che andrei per gradi, perché gli obiettivi possono anche cambiare. Se riusciremo ad arrivare a quei 52 punti secondo me avremo fatto un mezzo miracolo“.

Foto: Twitter Bologna