Mihajlovic: “La vittoria della Coppa Campioni con la Stella Rossa non è paragonabile con nessun’ altra”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, a Sky Sport ha parlato anche della sua carriera, dei successi passati come calciatore e la carriera da allenatore.

Queste le sue parole: “La vittoria della Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, la mia squadra del cuore, è una vittoria che non si può paragonare con nessun’altra. La guerra? Vorrei in un certo senso non ricordarmi nulla della guerra e per un altro verso ricordarla per tutta la vita. In guerra non c’è un vincitore, e il colore dominante è il rosso del sangue, della gente innocente”.

Un messaggio per aiutare le persone: “Donare può salvare una vita, e non ci vuole tanto. E’ una cosa bellissima e nobile. Ma voglio anche dire che nella malattia non bisogna mai perdere la voglia di vivere e di combattere”.

Foto: Twitter Bologna