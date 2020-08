Mihajlovic: “La stagione è finta, sono contento. Non è stato facile”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto nel post gara dopo il pareggio contro il Torino: “Oggi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sono 47 punti come base per migliorare il prossimo anno. I ragazzi non hanno avuto l’allenatore per diversi mesi e credo che aver migliorato il piazzamento della scorsa stagione sia comunque un risultato molto positivo. Sono felice perché dopo tutto quello che è successo siamo riusciti a mantenerci su un buon livello. Questa è stata una stagione anomala, i giocatori si sono allenati anche quando non dovevano e questo non è stato facile per nessuno. Il campionato è risultato un pò falsato viste le molte partite in pochi giorni. Cosa mi ha infastidito? Perdere con Milan e Fiorentina senza aver lottato. Quello che ci siamo detti nel pre-partita con i ragazzi rimane tra di noi. Io sto bene, ho fatto dei nuovi controlli e i risultati sono positivi. Sono felice di poterlo raccontare”.

Foto: twitter Bologna