Mihajlovic: “La Sampdoria una squadra forte, nonostante le difficoltà. Schouten, Bonifazi e Viola indisponibili”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa della sfida di campionato contro la Sampdoria. Ecco le parole dell’allenatore del Bologna: “Ogni partita è una storia a sé. Conosco bene l’ambiente e giocheranno a Marassi: la Samp è una buona squadra e hanno un buon allenatore. Le difficoltà ci sono per tutti in alcuni momenti, anche noi siamo stati in ritiro poco tempo fa. Loro arrivano da due sconfitte, ma anche noi eravamo nella stessa situazione prima di vincere con il Cagliari. Siamo noi quelli che devono avere equilibrio, non è che con una vittoria siamo da Europa e con una sconfitta siamo in crisi“.

Sugli infortunati: “Stanno bene tutti a parte Schouten, Bonifazi e Viola che sono i tre infortunati e che non recupereremo per questa partita“. Sulla classifica: “Penso a una partita alla volta. Dobbiamo concentrarci sulle nostre cose e i conti si faranno alla fine. Siamo convinti che a fine anno avremmo raggiunto il nostro obiettivo di essere nella parte di sinistra di classifica“.

Foto: Twitter Bologna