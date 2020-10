Mihajlovic: “La Lazio ha fatto solo due tiri, è un periodo sfortunato”

Dopo la sconfitta di misura contro la Lazio, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non è la prima volta in questa stagione che giochiamo bene, ma non raccogliamo niente o troppo poco. Anche oggi abbiamo fatto una prestazione di livello, ma siamo stati puniti alla prima azione pericolosa. La Lazio ha fatto solo due tiri in porta e ci ha fatto due volte gol. Per adesso va così, è un periodo sfortunato. Chiaramente possiamo fare di più, però ho poco da dire ai ragazzi. Abbiamo tirato tante volte in porta e creato tante occasioni. Barrow? Lo vedo meglio quando guarda la porta, quindi trequartista o esterno, non punta centrale”.

Foto: Twitter Bologna