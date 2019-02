Mihajlovic: “La Juve è un modello per tutti, ma non è imbattibile. E con CR7…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus: “Montagna impossibile da scalare? Noi abbiamo solo un modo di giocare, al di là dell’avversario. Cerchiamo di giocare una partita seria, con i nostri principi. Sappiamo che incontriamo una tra le squadre più forti d’Europa, ma vediamo cosa succederà. Non sarà facile per noi ma non sarà facile anche per loro. Andiamo e cerchiamo di giocare come abbiamo sempre fatto in queste prime tre partita. Abbiamo recuperato tutti, a parte Palacio. Abbiamo un altro allenamento, poi ho una notte da pensare. Vediamo cosa ci dice il cuscino, come dice Benitez. Da lunedì tornerà anche Palacio, e sarà pronto per la partita di Udine. Non influisce se un giocatore è diffidato. Non faccio calcoli. La partita di mercoledì ha dimostrato che non esiste una squadra imbattibile. Noi sappiamo cosa rappresenta e come gioca la Juve. Ce la giochiamo. E’ un modello per tutti, è unica a livello europeo. E’ un esempio da seguire come gestione, come giocatori, come tutti. Con l’arrivo di Ronaldo loro cercheranno di vincere la Champions, hanno fatto un salto di qualità con uno dei due migliori al mondo. Anche a livello di immagine i bianconeri hanno acquisito tanto”, ha chiuso Mihajlovic.

Foto: Twitter ufficiale Bologna