Mihajlovic: “Bologna-Juve? Manderanno Valeri, Giacomelli o un altro, posso scommetterci. Ma ce la giocheremo”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro il Verona.

Queste le sue parole: “Dei tre giovani che hanno esordito, chi è il migliore in prospettiva?

“E’ presto per dirlo, tutti e tre hanno prospettiva altrimenti non avrebbero esordito. Il polacco Urbansky è tipo Pjanic, con tempi di gioco e che vuole sempre palla, ma è meno strutturato. Il centrale è forte e di personalità, gioca con due piedi. La punta mancina ha buoni movimenti e deve crescere, ma è ben strutturato. Se non si montano la testa e continuano a lavorare hanno un bel futuro. Sono bravissimi ragazzi, si comportano bene, sono timidi e gentili, ma non in campo e gli fa onore. Sono sicuro avranno un grande futuro”.

Sulla Juve: “Sono sicuro ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po’ di danni. Metteranno un arbitro giusto, da Valeri, Giacomelli. Posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c’è partita ma noi ce la giocheremo. Anche per Milan-Cagliari non c’era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perchè ogni partita non si sa come finisce”.

Foto: Twitter Bologna