Mihajlovic in panchina con la Juventus Women nella Partita del Cuore

Considerata la vicenda legata ad Aurora Leone, comica dei The Jackal, era necessario dare una risposta con una presenza femminile nella Partita del Cuore, in programma stasera tra Nazionale Cantanti e il team dei Campioni per la Ricerca. Al Mapei scenderà in campo la Juventus Women: le bianconere verranno guidate per l’occasione da Sinisa Mihajlovic, batteranno il calcio d’inizio della gara di beneficenza e giocheranno i primi minuti contro i cantanti. Poi le Campionesse d’Italia cederanno il campo ai Campioni per la Ricerca.

Foto: Twitter Bologna