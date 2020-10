Mihajlovic: “Il Var fa solo confusione, una volta interviene e un’altra no”

Post partita vulcanico quello di Sinisa Mihajlovic che, nonostante la vittoria, lancia una frecciatina al VAR come fatto da Marotta nel post gara di Inter-Parma. Così il tecnico del Bologna a DAZN: “Sono soddisfatto in generale, sia della prestazione che del risultato. Abbiamo confermato il nostro buon momento anche se in casa avevamo raccolto poco. Adesso dobbiamo continuare così, e migliorare ciò che c’è da migliorare ma dobbiamo mantenere sempre i nostri principi di gioco. Siamo andati due volte in svantaggio, ma i ragazzi sono stati bravi a continuare a creare e segnare. Secondo gol del Cagliari? Mi sembrava da annullare, in quanto molto simile a quanto ci era successo a Roma contro la Lazio. Lì il Var è intervenuto e qui no. E come al solito su questa cosa c’è tanta confusione. Una volta interviene e un’altra no. Anzi dico la mia: spesso interviene quando non ce n’è bisogno e sta in silenzio quando deve dire qualcosa. Attaccanti? Stiamo segnando ma possiamo farne di più, Barrow e Soriano sono giocatori di qualità. Ma ne abbiamo tanti… e se i giocatori di qualità fanno quello che sanno fare, vinci le partite.”

Foto: twitter bologna