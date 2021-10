Mihajlovic: “Il tempo passa per tutti, ma sono felice di rivedere in campo Ibra”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita con il Milan:

“Ibrahimovic titolare? Il problema è che il tempo passa per tutti, è un peccato quando giocatori così smettono di giocare a calcio perché hanno segnato un’epoca: penso anche al ritiro di Totti, ad esempio. Sono contento di rivedere in campo Zlatan perché significa che sta bene, anche se spero non sia nella condizione migliore visto che gioca contro di noi. L’ho chiamato per fargli gli auguri di compleanno ma non sono andato alla festa perché ho preferito mettere davanti il lavoro, visto che non eravamo in una bellissima situazione”.