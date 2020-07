Mihajlovic: “Il prossimo anno dobbiamo lottare per l’Europa. Vogliamo gli ultimi 6 punti rimasti”

Il tecnico del Bologna, Mihajlovic, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Ringrazio i giocatori e lo staff perché è il secondo anno di fila che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il prossimo step è quello di cui parliamo da un po’, dobbiamo passare da lottare per una salvezza tranquilla a lottare per un posto in Europa. Dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, soffrire meno emotivamente, stare più tranquilli. Sono convinto che il prossimo anno potrà essere migliore. Ci sono 6 punti in palio, punteremo a prenderli tutti. Io non gioco per pareggiare, io gioco per vincere e in questo caso arrivare a 52 punti. Poi magari non ci arrivo ma parto con il non accontentarmi”.

FOTO: Twitter Bologna