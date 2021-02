Mihajlovic: “Gol regalato al Benevento, non siamo stati bravi a gestire il vantaggio”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari col Benevento:

“Non abbiamo fatto la nostra solita gara, abbiamo fatto gol troppo presto forse e non siamo stati così bravi a gestirla. Dispiace perché la partita era alla nostra portata. Il risultato è giusto ma il gol lo abbiamo regalato”.

Oggi male a livello mentale?

“Sicuramente, perché vincendo avremmo potuto staccare dalla zona pericolosa. Lo avevo detto ai ragazzi ma evidentemente non gli è entrato in testa. Mi predo io le mie responsabilità perché dovevamo far meglio”.

Foto: Twitter Bologna