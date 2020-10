Mihajlovic: “Gli episodi non sono andati bene. Non è stato un calo fisico”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo la gara persa contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico rossoblu: “Sul 3-1 abbiamo avuto due occasioni per chiudere la gara, poi la partita è cambiata. Non l’abbiamo fatto, abbiamo preso un gol in inferiorità numerica e poi ci siamo sgonfiati. Non siamo riusciti a pareggiare e gli episodi purtroppo non sono andati bene. Meritavamo 4 punti se non 6 nelle ultime due partite e torniamo a casa con zero punti. Calo fisico? Non penso sia stato un calo fisico, è cambiato qualcosa a livello mentale. Abbiamo puntato su dei ragazzi giovani, visto che non potevamo prendere giocatori già pronti. Bisogna avere pazienza con i giovani. Orsolini? Era entrato bene a Benevento, era la prima partita che giocava dopo tanto tempo.”

Foto: twitter Bologna