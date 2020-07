Mihajlovic furioso: “Siamo la squadra più ammonita del mondo. Abbiamo 11 killer in campo? E voi non avete rispetto…”

Un Sinisa Mihajlovic furioso quello che si è presentato ai microfoni di SKY Sport dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Sassuolo: “Non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso, hanno corso più di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro perché siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermatoVolevo solo dirvi che domenica ho guardato quella trasmissione in cui si tolgono le giacche, quella in cui conduce il marito della Parodi, col tipo bassino. Sembrava di stare su Inter Channel, non avete detto una sola parola sul Bologna che ha vinto in dieci. Questo non è giornalismo, arrivederci e grazie”

Foto: profilo Twitter ufficiale Bologna FC