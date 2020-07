Mihajlovic: “Forse all’inizio della gara ho sbagliato io. A Gattuso invidio l’età”

Il tecnico del Bologna, Mihajlovic, ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Napoli per 1-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn: “Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene. Barrow? Adesso lo vedo più come esterno perché se è spalle alla porta la vede poco, ma l’anno prossimo può fare il centravanti. Vediamo in futuro. A Gattuso invidio l’età, perché è giovane”.

FOTO: Twitter ufficiale Bologna