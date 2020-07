Mihajlovic: “Europa? La società deve dirmi cosa vuole, mi comporterò di conseguenza. Orsolini si deve svegliare”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Bisogna fare di più, siamo decimi, per l’Europa ci manca qualcosa. Non sono io a fissare gli obiettivi del club, ma la società dovrà dirmi cosa vuole fare, poi io mi comporterò di conseguenza. Sono ambizioso, a parte il cambiamento mentale, servono 2-3 investimenti, servono giocatori che mi somiglino. Domani Skov Olsen giocherà titolare. Le possibilità gliele ho offerte, ora voglio che mi restituisca qualcosa indietro. Non sono contento di lui e questo discorso vale anche per Svanberg. Orsolini si deve dare una sveglia, domani non gioca, ve lo dico già. Questi ragazzi devono darsi una svegliata. Gattuso? Lui ha il polso che serviva per rimettere ordine all’interno del Napoli. La squadra c’era e c’è. Rino ha fatto un grande lavoro, ma non ne sono impressionato, semplicemente perché conosco il valore suo e della sua rosa”.

FOTO: Twitter ufficiale Bologna