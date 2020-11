Mihajlovic: “E’ stata una partita equilibrata, la prestazione c’è stata”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa così: “E’ stata una partita equilibrata, ma abbiamo creato di meno ma allo stesso tempo abbiamo sofferto di meno in difesa. La prestazione c’è stata, gli ultimi 20′ minuti siamo stati superiori e potevamo pareggiare. Io meritavo l’espulsione, ringrazio il quarto uomo. Oggi finalmente un arbitro è andato a rivedere al VAR un suo errore. Dominguez? Oggi ha fatto quello che gli ho chiesto. Alla fine ho messo dentro Svanberg che è stato anche lui bravo, ma sono stati bravi tutti. Dispiace per Danilo che è stato sempre impeccabile ma ha sbagliato sul gol.”

Foto: twitter Bologna