Mihajlovic e l’infortunio di Tomiyasu: “Ci vuole più rispetto per i club, potevo giocare anch’io con la Mongolia”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato così l’infortunio di Tomiyasu ai microfoni di Sky Sport (il giapponese era appena rientrato dagli impegni con la Nazionale): “Se vincono 14-0 fai giocare Tomiyasu, a che serve? Non voglio fare il CT ma che bisogno c’è di far giocare lui, potevo giocare anch’io con la Mongolia e fare bella figura… Ci vuole anche un po’ di rispetto per i giocatori che partono. Alla fine siamo sempre noi allenatori dei club a pagare. Tomiyasu è un giocatore per noi fondamentale che si è fatto male”.

Foto: Twitter Bologna