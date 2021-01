Mihajlovic e le punizioni: “Le battevo meglio io di Pirlo”

Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic, due dei migliori battitori di punizioni, domani si troveranno l’uno contro l’altro. Entrambi ne hanno segnate 28 in Serie A. Proprio su questa caratteristica ne è uscito un simpatico siparietto: “Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di Pirlo e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore” ha dichiarato Mihajlovic in conferenza. Pirlo ha ribattuto: “Per le punizioni basta guardare i numeri per capire chi è il migliore”.

Foto: twitter Bologna