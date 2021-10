Mihajlovic: “Dobbiamo riflettere e capire perché non facciamo sempre gare del genere”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo per 3-0 sulla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Ero convinto che avremmo fatto una grande partita. Se noi andiamo in campo con l’atteggiamento giusto, abbiamo possibilità di vincere le gare.

Tutti dobbiamo riflettere un po’ per capire perché non facciamo sempre gare del genere. Adesso arriva la sosta, forse non nel momento giusto visto che abbiamo vinto, ma ci prepareremo alla prossima nel modo migliore”.

Foto: Twitter Bologna