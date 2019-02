Mihajlovic: “Deluso per il risultato, abbiamo avuto paura di vincere. Su Destro…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Sono deluso per il risultato, siamo partiti molto bene poi purtroppo abbiamo avuto un po’ di paura di vincere, ci siamo abbassati e abbiamo preso gol su palla inattiva. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, abbiamo creato tanto e avremmo meritato di vincerla. L’importante è che i ragazzi capiscano la differenza fra quei 15-20 minuti in cui abbiamo avuto timore e invece quelli dove abbiamo fatto quello che dovevamo. Se avessimo vinto, nessuno avrebbe detto nulla. Anche il pubblico ha apprezzato l’impegno, sono arrivati gli applausi nonostante il pareggio. La strada è lunga, se continuiamo con prestazioni come quella di oggi allora le possibilità di salvarci ci sono eccome. Ho fatto capire ai ragazzi che il rischio va preso e che si gioca per vincere sempre. Destro? Mi è piaciuto il suo atteggiamento di queste due settimane, gli ho fatto capire che se si allena come voglio io l’occasione gli arriva. Santander non è partito dall’inizio perché il primo allenamento lo ha sostenuto venerdì”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna