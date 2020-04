Mihajlovic contro lo Sporting: “Non paga i debiti, va escluso dalle coppe”

Duro attacco di Sinisa Mihajlovic allo Sporting. Il club di Lisbona ancora non lo ha risarcito di 3 milioni di euro dopo averlo anzitempo sollevato dall’incarico a giugno 2018, nove giorni dopo averlo ingaggiato. L’allenatore serbo del Bologna si è espresso in merito ai microfoni di A Bola: “Ho sempre evitato di commentare pubblicamente questa vicenda e di rispettare il silenzio processuale ma, data la disinformazione nata dalle notizie, presumo divulgate dallo Sporting o da membri del club, non ho alternative a una dichiarazione che le corregga. Al momento, lo Sporting non ha onorato il debito e non ha pagato integralmente quanto previsto dal Tas il 28 novembre 2019. Da inizio anno, quando il club ha riconosciuto il proprio debito, non ha fatto altro che tentare di ritardare il pagamento. Tale comportamento è inaccettabile e se sarò costretto a ricorrere nuovamente alla Uefa per ottenere l’intero importo, andrò fino in fondo anche se vorrà dire richiedere l’esclusione dello Sporting dalle competizioni Uefa”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna