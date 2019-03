Mihajlovic: “Se continuiamo così ci salviamo. Dobbiamo pensare positivo”

La vittoria del Bologna contro il Torino non è di certo un’impresa da poco. Il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Devo dire che l’abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno sofferto nella ripresa come è giusto che sia. Abbiamo sofferto poco niente, abbiamo segnato tre gol e due annullati per fuorigioco millimetrici contro una delle migliori difese del campionato. Siamo riusciti a reagire sullo svantaggio e anche il 2-3 siamo riusciti a gestirlo bene con un uomo in meno. Sono contento, anche se mi dispiace per i miei ex ragazzi, per i tifosi e tutto il Torino ma sono sicuro che avranno il tempo di andare in Europa. D’altro canto sono contento per noi, se continuiamo così, ci salviamo. Dobbiamo pensare positivo, in momenti nel passato siamo andati in difficoltà ma li stiamo superando. In occasione del primo gol non siamo stati fortunati ma se tutto fosse perfetto, le gare finirebbero sempre 0-0”.

Foto: Sito Bologna