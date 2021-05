Mihajlovic: “Con Mourinho la Roma è da scudetto. Vignato? Vede un’autostrada dove gli altri vedono un sentiero”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’arrivo di Mourinho in Italia e del campionato del suo giovane Bologna: “Sono contento che Mou torni in Italia: faccio i complimenti alla Roma per l’idea, Mou nel nostro campionato fa bene al calcio, è la persona giusta anche perché ha carisma. Carattere. Oh, poi è chiaro che a uno come lui devi fare la squadra, perché sono i grandi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Sono convinto che farà bene e che addirittura la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. Poi, certo, bisogna gestire la piazza che non è facile ma lui ha le carte in regola. Farà bene, ne sono certo”.

Sui giovani del Bologna: “Schierare la formazione più giovane del campionato? Non so se ce la faremo, vediamo, di sicuro da qui alla fine farò esordire Urbanski che è un classe 2004, Amey che è un 2005 e anche Raimondo dell’Under 17. Io scuola-guida per l’anno prossimo? L’ho fatto anche quest’anno perché i giovani lanciati, da Tomiyasu a Hickey fino a Vignato, lo testimoniano. Ora finiamo questo torneo poi l’anno prossimo si vedrà. Vignato? Come diceva Boskov: ci sono giocatori che vedono autostrada dove gli altri vedono sentiero. È così: alcuni giocatori vedono cose che altri no. Poi è chiaro che bisogna abbinarli con le punte giuste, e con Palacio è successo. Cosa farà Palacio l’anno prossimo? Non so cosa deciderà ma un esempio come lui è sempre importante”.

Foto: Twitter Bologna