Mihajlovic: “Con la Lazio serve coraggio. Fiducia a Hickey, marcherà Immobile”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato la sfida di domani contro la Lazio: “In alcuni momenti della partita soffriamo troppo, sta a noi tirar fuori qualcosa in più. Contro la Lazio serve coraggio e concentrazione. Quest’anno abbiamo preso solo gol per errori individuali o disattenzioni. Hickey? Ho fiducia in lui, è normale che possa commettere qualche errore. Dai giovani li accetto, ma so che migliorerà. Domani marcherà Immobile, lui non va a saltare ma gioca di furbizia. Mentre i nostri centrali marcheranno i saltatori. Barrow? Non è quello visto una stagione fa, lo sa anche lui che mi aspetto molto di più”.

Foto: Twitter Bologna