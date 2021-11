Mihajlovic: “Con il Napoli siamo stati poco aggressivi. Da Arnautovic mi aspetto qualcosa in più”

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Cagliari: “I miei giocatori hanno sempre interpretato bene le partite, anche se contro il Napoli sono stati troppo mosci. Hanno fatto solo 5 falli in novanta minuti, non è possibile giocare senza contatto contro le squadre forti: eravamo sempre poco aggressivi e lontani dai nostri avversari. Sono sicuro che oggi arriverà una risposta diversa dalla squadra. Arnautovic è un giocatore diverso da Palacio. Mantiene la posizione centrale, protegge bene la palla e gioca coi compagni, aiutando anche in fase difensiva: mi aspetto qualcosa in più anche da lui, vedremo cosa riuscirà a fare stasera”.

FOTO: Twitter Bologna