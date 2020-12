Mihajlovic: “Con i giocatori non ci possiamo vedere e ci mandiamo a quel paese”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro lo Spezia e ha raccontato come la squadra ha vissuto questi ultimi giorni.

Riscatto dopo la Coppa Italia: “Se guardiamo il risultato ci hanno eliminato, ma se guardiamo la prestazione di quella partita noi abbiamo avuto 6/7 occasioni da gol. Sono una squadra aggressiva e organizzata è vero, ma anche noi lo siamo. Abbiamo perso quella partita e questa può essere l’occasione giusta per riscattarci. Andremo là per cercare di fare la partita e vincere”.

Sul ritiro: “Non è una punizione. Abbiamo deciso di farlo perchè volevamo stare tutti insieme e capire cosa non andasse dopo quella partitaccia con la Roma che poteva finire male. Abbiamo fatto finta di avere tanti positivi, come se fossimo dovuti andare tutti in ritiro obbligatorio per l’Asl. Domani vediamo come va la partita e se i ragazzi rispondono bene. Abbiamo 3 partite in sette giorni da giocare, poi ci sono le vacanze quindi un piccolo sacrificio prima potevamo farlo. Ma tanto con il Covid non è che cambia molto tra star in ritiro o a casa”.

Sulla gara con la Roma: “Abbiamo sofferto un pò a centrocampo, non siamo riusciti ad andare a pressarli con i tempi giusti. La partita la avevamo preparata come sempre. In passato avevamo giocato con squadre anche più forti della Roma e abbiamo sempre giocato alla pari. Nella mia carriera non mi è mai successo di prendere cinque gol in un tempo, ma questo è un campionato strano. Anche il Borussia ha preso cinque gol dallo Stoccarda. Si può vincere e perdere contro tutti”.

Sul gruppo: “Se è solido? Non ci possiamo vedere, non ci parliamo più, ci mandiamo a quel paese tutti i giorni. L’empatia c’è sempre. Con questa squadra ho un rapporto speciale, l’ho già detto. Quello che abbiamo passato insieme e quello che loro hanno fatto per me in un momento di vita personale complicato non lo dimenticherò mai. Poi come ogni genitore fa con i propri figli ogni tanto mi devo arrabbiare. Io sono uno sincero e leale, vi assicuro che se ci dovessero essere problemi ve lo dirò”.

Foto: Twitter Bologna