Mihajlovic: “Certe volte gli arbitri ti fanno venire il latte a quelle parti lì”

Un Sinisa Mihajlovic imbestialito, a Sky Sport, ha commentato il 2-2 con l’Udinese, scagliandosi contro l”arbitro.

Queste le sue parole: “Undici contro undici abbiamo giocato molto meglio, se fosse andato tutto come sarebbe dovuto andare avremmo vinto, poi c’è stata l’espulsione e il pareggio alla fine è giusto, perché hanno creato tanto dopo il rosso. Peccato aver preso il gol nei minuti di recupero, l’arbitro ti va venire il latte a quelle parti là. Siamo la squadra più ammonita d’Europa, ma non abbiamo Couto o Mihajlovic in squadra. All’87’ c’era un fallo netto di Becao da rosso, da secondo giallo, e non l’hanno ammonito. Noi lavoriamo poi viene uno e ti rovina la partita. Non mena nessuno da noi, noi giochiamo a calcio. In fase offensiva abbiamo fatto bene, ma non dobbiamo accontentarci della prestazione, quella la facciamo sempre, forse ad eccezione della gara contro la Roma. Spesso non abbiamo raccolto quando meritavamo”.

Foto: Twitter Bologna