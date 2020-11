Mihajlovic: “Barrow deve essere più cattivo. Sono stato male per Diego, ho pensato a lui e alla vita”

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia della gara contro il Crotone:

“Barrow? Deve avere più cattiveria, più rabbia… esprime il meglio di se quando gioca seconda punta o largo a sinistra. Lui deve vedere la porta, avere lo spazio per fare il dribbling e calciare. Può fare la punta in emergenza ma non è il suo ruolo. Se arriva da destra ha più difficoltà a fare gol”.

In questi giorni si è più arrabbiato per l’eliminazione dalla coppa o perché le manca una punta?

“Sono stato male per Diego a dire la verità, perché non me lo aspettavo. Ho pensato più a lui e a com’è la vita, piuttosto che a quanto avrei dovuto arrabbiarmi, ma oggi rispetto a dieci anni fa sono molto diverso. Mi sono arrabbiato anche questa volta, ma in modo diverso, andando sull’orgoglio dei miei giocatori, perché come detto tante volte con loro ho un rapporto diverso rispetto alle altre squadre che ho avuto proprio per tutto quello che abbiamo passato insieme. Però gli ho anche detto che ho un limite e loro lo hanno superato. Ora si riparte da 0-0 e non hanno più scuse. Rispetto a quanto passato, cecavo sempre un alibi e mi accorgo adesso che qualche volta anche inconsciamente loro hanno sfruttato questa cosa ma non in maniera positiva. Mercoledì abbiamo fatto quello che non dovevamo fare, se vai in campo poco concentrato le partite le perdi con chiunque. Bisogna andare in campo sapendo cosa si deve fare. Thomas Edison, quello che ha inventato la lampadina, dopo duemila tentativi è riuscito a far funzionare sta lampadina. In conferenza stampa gli hanno detto ‘Lei 1999 volte ha fallito’, e lui ha detto ‘No in queste 1999 ho capito cosa non fare’, perciò sono servite a fargli capire cosa non fare per arrivare alla lampadina. Spero che sia servito anche a noi capire cosa non dobbiamo fare”.

