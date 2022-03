Mihajlovic: “Avremmo meritato di vincere, poi basta un’occasione per perdere. Futuro? A fine anno vedremo”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo meritato anche di vincerla, non di perderla. Poi quando incontri queste squadre basta un’occasione per perderla, ma abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Abbiamo dominato, soprattutto il secondo tempo, dovevamo sfruttarla meglio, erano occasioni più facili da segnare che sbagliare, siamo riusciti a fallirle. La partita è decisa qui. Nel calcio quando non fai gol non vinci. Noi abbiamo sempre provato a fare la partita, sbagliandone 3/4 in una stagione. Oggi abbiamo creato diverse occasioni, ci manca un po’ di fortuna e di cattiveria sotto porta”.

Sulla partita: “Noi siamo partiti male, perdendo diverse partite negli ultimi minuti anche per via del Covid e di una condizione non ottimale. Recuperata la condizione abbiamo fatto le partite che dovevamo fare, ma senza i risultati viene a mancare la fiducia. Comunque ci siamo allenati sempre bene, ma in questo momento gira così. Manca un po’ di serenità, ma l’importante è che giochiamo così. Sarebbe più brutto perdere senza creare niente”.

Sul futuro: “Io sono ambizioso e guardo il lato positivo delle cose. Bologna prima del mio arrivo si salvava nelle ultime giornata, mentre ora non si parla più della salvezza. nel girone d’andata eravamo nella parte sinistra della classifica, poi siamo andati in difficoltà nei risultati mentre la prestazione c’è sempre stata. Con la società abbiamo parlato del presente e del passato, poi alla fine faremo i conti”.

Foto: Twitter Bologna