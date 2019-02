Mihajlovic: “Assurdo perdere questa gara, anche il pari ci stava stretto. Sul rigore…”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di misura rimediata contro la Roma: “Se non la butti dentro, poi con i giocatori della Roma alla prima occasione viene punito. Abbiamo creato 7-8 palle da gol ed è assurdo perdere una partita in cui anche il pareggio ci stava stretto. Non posso dire nulla ai miei, li posso solo ringraziare per la grande gara che hanno fatto. Dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione ma l’importante è che la squadra viene a giocare con autorità ovunque. E’ la strada giusta. Il rigore? Poteva starci, ma è vero che Helander non poteva nemmeno scomparire. Possiamo fare meglio su alcuni aspetti, come marcature preventive e palle inattive. La squadra gioca, va a Milano e Roma per giocare a viso aperto e quando ci sono queste prestazioni i risultati arrivano di conseguenza. Sarei più preoccupato se avessimo pareggiato giocando male”, ha concluso Mihajlovic.

Foto: Twitter ufficiale Bologna