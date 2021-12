Mihajlovic: “Arnautovic è convinto di farcela. Sono dispiaciuto per Ferrero”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più importanti: “Marko si è allenato ieri con noi, lui è sicuro di farcela. È un giocatore che ci permette diverse soluzioni e soprattutto i compagni con lui in campo si sentono più forti. Se sta bene giocherà ma non so quanti minuti abbia nelle gambe”.

Su Ferrero e Patrik Zaki: “Sono stato dispiaciuto per Ferrero… Gli sono vicino, non l’ho sentito ma se possibile vorrò andare a trovarlo. Con me lui è stato meraviglioso, mi è venuto a trovare diverse volte in ospedale durante il periodo della malattia. Patrick l’abbiamo già invitato allo stadio e a Casteldebole, sono contento sia stato finalmente liberato”. Foto: Twitter Bologna