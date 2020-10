Mihajlovic ancora su Mandzukic: “Ma no, bisogna essere lucidi. Non come il Governo…”

Mihajlovic show in conferenza stampa. Il tecnico del Bologna oltre ad aver chiuso su Mandzkukic “non è adatto al Bologna, non lo vogliamo. Prendere per prendere non mi va, comprare tanto per comprare non ha senso” ha lanciato una frecciatina all’attuale Governo viste le numerose restrizioni che giorno dopo giorno vengono emanate: “Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c… di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto“.

Foto: twitter Bologna