Mihajlovic: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Match stravinto e risultato giusto”

Sinisa Mihajlovic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Cagliari: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Sapevamo che loro si sarebbero chiusi in difesa, nel primo tempo abbiamo creato poco pur avendo il controllo del gioco mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più meritando la vittoria. La partita è stata stravinta e il risultato è giusto, oggi siamo tornati nella parte sinistra della classifica: dobbiamo goderci questo successo, ma è già tempo di preparare il prossimo impegno con la Sampdoria. Stiamo bene, ci alleniamo bene: c’è una bella atmosfera e questo aiuta molto. Vorrei ringraziare i nostri tifosi che sono venuti allo stadio nonostante la pioggia e il freddo, ci hanno sostenuto per 90′ ed è anche merito loro se stiamo facendo bene in casa. Dobbiamo restare concentrati sulle cose che possiamo controllare”.

FOTO: Twitter Bologna